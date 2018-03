Rapina all'Ikea di Afragola : Ladri armati di mitra tra la folla di clienti

La scelta dei rapinatori, infatti, di agire nel lato posteriore del complesso avvalora tale tesi, in quanto si trova in prossimità dell'ingresso riservato ai dipendenti e quindi distante dagli spazi occupati dai clienti. La scelta probabilmente, dei rapinatori è dovuta al fatto di non coinvolgere persone innocenti.

Momenti di panico domenica scorsa nel mega storedi Afragola -- quando circa sei malviventi armati di mitra hanno seminato il terrore tra la folla di clienti e rapinato circache le guardie giurate avevano appena prelevato dalle casse, per portarli nel deposito della sede della società di vigilanza privata. Le guardie giurate sotto minaccia dei malviventi hanno dovuto consegnare loro le pistole in dotazione, il tutto si è svolto rapidamente, segno che il colpo era già stato studiato nei minimi dettagli ma non solo.