Imma Villani uccisa davanti a scuola : trovato cadavere del marito Pasquale Vitiello

Secondo i carabinieri l'uomo si è tolto la vita presumibilmente poco dopo l'omicidio della moglie Imma Villani. E' quanto emerge dall'esame medico legale condotto sul corpo dell'uomo ritrovato in un rudere non lontano dal luogo dell'assassinio. L'arma usata, per uccidere la moglie e poi suicidarsi, di piccolo calibro, ha la matricola abrasa. La moglie aveva da poco denunciato il marito per maltrattamenti ed era tornata a vivere con il padre e con la figlia di nove anni a casa del padre.