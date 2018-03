Operazione antidroga a Lecce : Arrestato anche ex portiere Serie A

L’ indagine è stata avviata nel 2015 e ha portato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Maglie a sgominare tre associazioni per delinquere, nel corso dell’operazione sono stati sequestrati quantitativi di hashish, cocaina, eroina, quattro detonatori, 2 ordigni esplosivi artigianali, 1 AK-47 Kalashnikov, 5 pistole.

C'è anche untra le 37 personenell'ambito dell'operazione antidroga dei carabinieri nella città pugliese. L'ex portiere 32enne è stato uno dei portieri della rosa del Lecce calcio per 7 stagioni, militando anche in, fino alla stagione 2014-2015, per poi giocare nella Virtus Lanciano, Martina Franca e Nardò calcio in serie D.