Marco Baruffaldi : il bullismo mi ha distrutto

Marco Baruffaldi è il 22enne autore del video diventato virale su Facebook, il suo video testimonia una storia di bullismo e di prevaricazioni, quelle di quando a scuola lo deridevano e lo aggredivano.





Il ragazzo con la sindrome di Down è di Castelfranco D'Emilia, si è aperto raccontando il suo passato e il video ha fatto il giro del web diventato un esempio e un simbolo di forza per molti. Marco nel video ripercorre per tappe, ma senza fare nomi, la sua vicenda : «Fin da piccolo a scuola sono stato maltrattato brutalmente. Un ragazzino mi picchiava continuamente, mi minacciava. E ho subito di peggio da un insegnante di sostegno: mi prendeva a sberle, mi pestava i piedi, mi insultava. Mi seguiva con l’auto per minacciarmi, perché non voleva che lo dicessi ai miei genitori. E io non ho mai detto niente».