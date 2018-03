Torino : arresti e perquisizioni, nel blitz anche la maestra dell'odio

Oltre alle perquisizioni, stamattina sono scattate le manette per due antagonisti, mentre un attivista è finito ai domiciliari e "firme ed altre misure per i restanti compagni". Le accuse sarebbero di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Durante i tafferugli i No Tav lanciarono bombe carta cariche di bulloni e pezzi di ferro o legno per aumentare la portata dei loro ordigni. Uno di questi esplose e trafisse con una scheggia un agente alla gamba.

Sette abitazioni di antagonisti esono statenelle indagini per i fatti didi fine febbraio, quando un gruppo di antagonisti cercò lo scontro con la Polizia per impedire a CasaPound di tenere un comizio elettorale, tra queste c'è anche, soprannominata "maestra dell'odio"