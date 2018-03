Antonio Albanese da Fabio Fazio : Il governo di Cetto Laqualunque

L'attore a «Che tempo che fa» per la presentazione del suo quarto film come regista, «Contromano» si lancia in un lungo ed esilarante commento ai risultati delle elezioni nei panni di alcuni dei suoi personaggi più amati.... Cetto Laqualunque è già al lavoro per formare il nuovo Governo che avrà rapporti costanti con il Parlamento “ma solo a pagamento”.

Il celebre comico 53enneospite di Fabio Fazio sudiverte i telespettatori con un esilarante commento ai risultati delle elezioni.