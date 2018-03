Treviso : Calci e pugni alla mamma perché non vuole pagare la vacanza

La madre è anche stata minacciata con un coltello, ma è riuscita a fuggire ed è corsa al pronto soccorso dove è stata medicata e dimessa con 7giorni di prognosi. Le due figlie sono state denunciate per lesioni dai carabinieri di Castelfranco Veneto, alla procura di Treviso per la 20enne, a quella di minori di Venezia per la sorella minore.