I figli di Gigi D'Alessio si scusano con Anna Tatangelo : una figlia innamorata del padre

"L'ennesimo articolo da leggere con l'ennesima ca....e da buttar giù – aveva scritto in un post Ilaria qualche giorno fa -. Un 'bel rapporto' con lei non c'è mai stato, più passavano gli anni e più mi rendevo conto che questa donna era cattiva". Ora rettifica e dice: “Sono questioni comuni a tante famiglie”.





Le scuse ad Anna Tatangelo arrivano anche da parte di Claudio D'Alessio che cerca di giustificare il comportamento della sorella: “Mi permetto di esprimere il mio parere su quanto accaduto nei giorni scorsi alla mia famiglia. Molte volte la rabbia fa dire cose alle persone che non pensano realmente, o quanto meno fa si che accentui notevolmente il proprio pensiero, con questo mi riferisco a mia sorella e ad Anna. A mio avviso l’articolo di Vanity Fair non è stato dei migliori, si evince chiaramente che quello è stato uno sfogo d’amore tipico di una donna risentita nei riguardi del suo uomo, in quei momenti capita spesso che vengano usate parole poco belle nei confronti dell’altro, accade tutti i giorni... tutto questo però quando avviene pubblicamente cambia lo scenario, genera delle ripercussioni a favore di uno e a discapito dell’altro, allo stesso tempo mi spiace che mia sorella abbia reagito in un modo così impulsivo e poco educato, riversando in un solo colpo tutto quello che porta dentro da anni, giusto o sbagliato che sia. I veri diavoli in questa storia sono i media i quali hanno accolto pienamente il suo appello trasformando questa storia nell’ennesima soap opera italiana”.