Hypnotic - Music-Alive Contest di Febbraio 2018 : Elvis Presley, innovatore assoluto

1) Ciao Hypnotic, raccontate ai nostri lettori come avete iniziato?

Il progetto Hypnotic nasce dall'esigenza di creare qualcosa di nuovo, fuori dai soliti standard. Un azzardo, vista la mole di band che si muovono soprattutto verso l'indie.





2) Quali sono gli artisti che vi hanno influenzato maggiormente?

Depeche Mode sicuramente, ma non solo. Tutte le sonorità '80s, dalla new wave al hard rock, dal gothic rock al synth-pop.





3) Tre aggettivi per descrivere le tue canzoni.

Le nostre canzoni vogliono dare sfogo alle emozioni, qualsiasi... Ansie, paure, rabbia, amore...





4) Perché volete fare musica?

La musica è una forma di espressione. Questo è il nostro modo di comunicare!





5) Cosa pensate dell'importanza dei social-media nel mondo musicale?

Certamente è un grande aiuto, soprattutto per chi sta cercando di muovere i primi passi. Se lo si usa in modo intelligente, può portare grandi risultati.





6) Se poteste incontrare un'artista del passato, chi sarebbe?

Elvis Presley, il Re del rock, innovatore assoluto!





7) Sogni nel cassetto e progetti per il futuro?

Stiamo progettando l'uscita del nostro primo album, quindi, full immersion in studio! Sogni nel cassetto? Ci basterebbe un tour per poter portare le nostre canzoni in giro .