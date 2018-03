Spal-Juventus in streaming e in diretta TV : Dove vedere la partita di stasera sabato 17 marzo

"In porta ci sarà Buffon, uno certo c'è: gli altri vediamo", Allegri fa credere di avere tanti dubbi sulla trasferta di Ferrara: "Tranne Khedira, influenzato, Bernardeschi e Cuadrado, che stanno lavorando per recuperare, sono tutti disponibili. In difesa Barzagli e Rugani potrebbero giocare entrambi,mentre Howedes ha recuperato dopo un piccolo affaticamento prima di mercoledì e sarà a disposizione". Il Napoli in questa giornata gioca in casa contro il Genoa, e può vincere abbastanza facilmente.





Probabili formazioni di Spal-Juventus Spal (3-5-2) Meret; Vicari, Felipe, Cionek; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Grassi, Dramé; Paloschi, Antenucci Juventus (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic

Spal-Juventus in streaming e in diretta TV - La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su Sky calcio HD e Premium Calcio (solo diretta goal). In streaming, la si può vedere su mobile, tablet e computer con il servizio SkyGo di Sky, inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv

Spal-Juventus è l'anticipo della 29ª giornata di, si gioca stasera dalle 20.45 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Allegri chiede massima concentrazione allaper la trasferta di Ferrara che potrebbe portare i bianconeri a +7 sul Napoli. Quella di stasera è sulla carta una partita facile, visto che laè terzultima in classifica e finora ha vinto solo cinque partite.