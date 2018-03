Neonata trovata morta in un centro rifiuti ad Ancona : Era nata viva

Nata viva e abbandonata subito dopo la nascita tra i rifiuti, il corpo straziato è stato ritrovato giovedì in un centro rifiuti di Casine di Ostra ed era già segnato ancora prima di finire nel camion che l'ha raccolta in mezzo all'indifferenziata 'ingombrante'. questo il referto dell'autopsia eseguita ad Ancona. I carabinieri stanno cercando di individuare la madre, forse originaria del Nord Africa o del Sud Est asiatico, che avrebbe abbandonato la figlia nelle 24 ore prima del ritrovamento. Le condizioni del corpo, rinvenuto in un sacco dell'indifferenziata, non hanno permesso per ora di individuare la causa delle morte forse attribuibile all'inedia, al freddo o a un arresto cardiocircolatorio, conseguenti alle mancate cure dopo la nascita.





Le ricerche tra le province di Ancona, Pesaro e Perugia, si concentrerebbero nel Senigalliese. I carabinieri stanno controllando in particolare 10 stazioni dove i mezzi hanno prelevato rifiuti il giorno prima che la neonata venisse trovata, e anche i video di alcune telecamere di sorveglianza. I risultati definitivi dell'autopsia daranno risposte più precise sulle cause di morte, in particolare gli esami del sangue e degli altri reperti biologici, aiuteranno a capire l'origine della bimba.