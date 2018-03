Abu Zarin Hussin : Domatore di serpenti ucciso da un cobra

Era una celebrità in Malesia ed era diventato suo malgrado famoso anche in Europa dopo che i tabloid britannici avevano pubblicato la storia che erroneamente gli attribuiva di avere sposato il suo serpente domestico. Lavorava per i vigili del fuoco della città di Temerloh, era stato morso molte volte da altri serpenti e nel 2015 era stato in coma per un paio di giorni.





Abu Zarin Hussin lo scorso lunedì è andato a caccia di un cobra a Bentong, un comune a circa 60 chilometri a ovest di Temerloh, ma l'ultima battuta gli è stata fatale.

Abu Zarin Hussin era diventato famoso per la sua abilità nell'addomesticare i serpenti, ma l'ultimo gli è stato fatale.aveva 33 anni ed aveva partecipato ad '', sbalordendo tutti per la facilità che aveva nel catturare ed addestrare serpenti dal veleno mortale.