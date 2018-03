Incendio casa riposo a Finale Ligure : un morto e 14 intossicati

Un ospite della struttura (88 posti letto convenzionata con l’Asl 2) è morto nella stanza in cui si è sviluppato l’incendio avvenuto poco dopo l’una di notte. I vigili del fuoco hanno avviato le indagini per accertare la causa del devastante rogo. A causare il rogo potrebbe essere stata una sigaretta lasciata inavvertitamente accesa proprio dalla vittima.

Un anziano è morto ed altre 14 persone sono rimastein un incendio divampato in una casa di riposo di, in provincia di. Le fiamme all'interno della stanza dell'uomo hanno sprigionato una densa nuvola di fumo che ha invaso tutto il quarto piano della struttura. Gli altri anziani ricoverati sono stati fatti uscire e messi in salvo dai vigili del fuoco arrivati con diverse squadre da Savona e da Finale Ligure.