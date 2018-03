Ancona, il neonato trovato morto sul rullo dei rifiuti : Forse è una bambina

Intanto sul corpicino è stata disposta l'autopsia, da un primo esame effettuato dal medico legale, pare si tratti di una bambina, non è stato invece possibile risalire all'ora del decesso, ma il corpo del neonato non era in stato di putrefazione, un particolare quest'ultimo che fa pensare che la morte sia avvenuta solo da pochi giorni. Su quel rullo, parti di un corpicino senza vita, con ancora il cordone ombelicale in parte attaccato che fa ipotizzare che il neonato possa essere nato già morto ma questo può stabilirlo solo l'autopsia mentre si indaga per infanticidio.

E' una di quelle scene che nessuno vorrebbe mai trovarsi davanti, ildi unrinvenuto ieri da un operaio su un nastro trasportatore di un’azienda di. E' stato lo stesso operaio, visibilmente scosso a dare l'allarme ai carabinieri, giunti sul posto con il 118 e il medico legale. Scosso e senza parole anche l'amministratore dell'azienda, Giovanni Romagnoli, il quale ha dichiarato: «Non possiamo rilasciare dichiarazioni. Ci sono i Carabinieri ed il magistrato che stanno lavorando. L’attività è stata sospesa e non sappiamo se potrà riprendere, dipenderà dalle indagini e dai rilievi che dovranno essere effettuati. Non lavoriamo solo con Ostra, ma anche con altri comuni della provincia».