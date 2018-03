Franco Della Corte, la guardia giurata aggredita alla Metropolitana non ce l'ha fatta

In lutto il mondo delle guardie giurate che si associano al dolore della famiglia: «Piangiamo l'ennesima vittima in servizio - spiega Giuseppe Alviti - ci stringiamo attorno alla famiglia Della Corte in questo momento di grande dolore».

E' deceduto questa notte,, la guardia giurata aggredita nelle scorse settimane all'esterno delladi Piscinola da uno sconosciuto. Franco Della Corte, 52 anni e padre di due figli, era arrivato in condizioni critiche al Cardarelli, ha lottato ma non ce l'ha fatta. La salma si trova adesso al Policlinico in attesa dell'esame autoptico, solo pochi giorni fa, il suo paese, Marano, aveva organizzato una fiaccolata in suo onore nella speranza di un suo risveglio.