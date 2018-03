Verona, studentessa marina la scuola e cancella assenze dal registro : Condannata a pulire le aule

La giovane frequentante un liceo artistico di Verona, dopo aver spiato una professoressa mentre digitava la password per accedere al registro elettronico aveva pensato bene di manomettere il registro e cancellare le assenze, inoltre avrebbe alterato anche le presenze in classe di una sua amica. All'inizio si era pensato ad un hacker o addirittura ad uno studente molto abile nel riuscire ad entrare nel sistema di protezione informatica dell'istituto, invece avviando un'indagine interna si è poi arrivati alla ragazza che semplicemente aveva spiato la password. La punizione che certamente sarà d'esempio ad ogni furbetto non è tardata ad arrivare: Una settimana di sospensione ed una "condanna" ai lavori socialmente utili, dalle pulizie di aule e laboratori in compagnia dei collaboratori scolastici fino alla cura del giardino di scuola.

