Taranto : Maestra arrestata per maltrattamenti, genitori la picchiano

L'aggressione è scattata sotto gli occhi increduli dei passanti e in pochi attimi la donna si è vista piombare addosso i due genitori che già nelle scorse settimane - quando si trovava agli arresti domiciliari - l'avevano minacciata appostandosi sotto la sua abitazione.

Gli inquirenti hanno parlato di ripetute "situazioni di pericolo create dalla insegnante con le proprie azioni, che rischiavano di provocare ben più gravi conseguenze in danno dei minori. Nessuna delle condotte accertate era tesa in qualsiasi maniera a educare i piccoli, i quali pure quando, subita una prima aggressione fisica, tentavano di riavvicinarsi alla maestra, cercando di essere in qualche modo consolati, venivano dalla stessa ignorati oppure nuovamente afferrati con forza".