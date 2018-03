Napoli, ex monastero crolla nel cuore della città : Coinvolti 4 operai, non ci sono vittime

I 4 operai sono stati estratti vivi dalle macerie poco dopo il crollo. L'antico convento si trova in via Tribunali, nel centro antico di Napoli - il crollo è avvenuto intorno alle 9 di mattina. A venire giù, le parti in muratura di uno dei più importanti complessi conventuali della città, nella zona dei Tribunali, in via San Paolo 9. Prosegue intanto il lavoro di messa in sicurezza dell'area.

Un edificio è crollato nel cuore della città di, in via San Paolo dove si trovano i Tribunali, il crollo ha interessato il. A lavoro vi sono i vigili del fuoco, i quali stanno verificando i danni e l'eventuale presenza di persone sotto le macerie. Intanto risultanodi cui tre sono stati tratti in salvo mentre uno è ancora sotto le macerie. Sono in corso le operazioni di soccorso per tirare fuori l'operaio.