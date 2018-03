Milano/ fidanzatini vittime di rapina e stupro: Il colombiano arrestato si vantava con gli amici

Freilin all'arrivo dei carabinieri è apparso quasi stupito ed ha salutato le forze dell'ordine convinto si trattasse dell'ennesimo controllo. Portato in caserma il colombiano 24enne ha ammesso di essere stato sotto l’effetto della droga, in particolare di funghi allucinogeni, ma le sue azioni nei confronti dei fidanzatini erano più che lucide. Il colombiano per abitudine vagava spesso ubriaco per la città, inoltre ha piccoli precedenti per minaccia e porto abusivo di coltello. Lo stupratore era arrivato in Italia beneficiando del ricongiungimento famigliare con la sorella, che ha sposato un italiano. Grazie ai filmati acquisiti e all'analisi del cellulare Lopez Villa è stato incastrato.

Ecco chi è ilche ha aggredito lunedì sera, la coppia di fidanzati di 22 e 19 anni, picchiando il giovane e violentando la ragazza dopo averli derubati fuggendo poi a bordo dell'auto delle vittime. Lui si chiama, già noto ai carabinieri che lo hanno fermato mercoledì notte mentre se ne stava seduto tranquillamente su una panchina e con una birra in mano ai giardinetti di via Del Turchino, circondato da amici con cui si vantava di ciò che aveva fatto.