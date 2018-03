Isola dei Famosi Cannagate : l'audio di Striscia su Francesco Monte

Ripulendo l'audio dalle voci degli altri naufraghi, ecco cosa è venuto fuori: "Monte ha portato la droga sull'Isola. Io l'ho detto, soltanto...", ha detto Eva Henger.





Francesco Monte ha risposto: "Allora fai i nomi di tutto il gruppetto che si è messo a fumare, dai. Visto che stai facendo questa... la paladina della giustizia... Fai i nomi di quelle persone, così è una figuraccia al plurale", ha continuato l'ex naufrago.





Militello ha fatto ascoltare un audio di Cecilia e Nino nel quale entrambi non contraddicono le parole di Eva, limitandosi ad affermare: "uno si fumi una canna o una sigaretta a me non me ne frega un mazza, per me è fumare. Punto".

Lo scandaloall'non si placa aCristiano Militello ha sottoposto la seconda puntata dell'al Var: nella puntata in questione,denunciava in diretta il presunto scandalo dell'uso di marijuana sull'isola da parte di Francesco Monte.