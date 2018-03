Ndrangheta : sequestrati beni per 540 mila euro a ex parlamentare

Due ulteriori provvedimenti di sequestro beni nei confronti del noto armatore Amedeo Matacena, ex parlamentare, attualmente latitante a Dubai. La Dia di Reggio Calabria ha eseguito due nuovi provvedimenti di sequestro di beni nei confronti dell'ex parlamentare Amedeo Matacena, attualmente latitante a Dubai.





Il valore del sequestro in questa occasione ammonta a 540mila euro. Amedeo Matacena, già condannato definitivamente, nel 2014, a 3 anni di reclusione dalla Corte di Cassazione per concorso esterno in associazione mafiosa, era già stato colpito, a dicembre, da un analogo provvedimento.





Amedeo Gennaro Raniero Matacena è un politico e armatore italiano, già parlamentare della Camera dei Deputati, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.