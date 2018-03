MIRIAM CANDURRO E FABIO FULCO TRA GLI OSPITI DEL PREMIO IL SOGNATORE III ...

I premiati di questa terza edizione sono, in ordine alfabetico, la produttrice televisiva e cinematografica Gabriella Buontempo, impegnata in questi giorni con la realizzazione della seconda stagione de "I Bastardi di Pizzofalcone" , l'attrice super impegnata Miriam Candurro, con all'attivo un curriculum di tutto rispetto e sempre più richiesta in grosse produzione nonché volto fisso e rassicurante di "Un posto al sole".





Alex Damiani, divo dei fotoromanzi degli anni Settanta, un'autentica star della mitica Lancio, oggi attore e cantante.





L'attore Fabio Fulco, reduce dal successo de "Le tre rose di Eva 4", impegnato in tanti progetti, ma soprattutto neo regista di un bel film, "Il crimine non va in pensione", lo stilista Gianni Molaro, di fama internazionale, sempre all'avanguardia con i suoi modelli e le sue genialità, presenza fissa di "Detto Fatto" con Caterina Balivo su Rai Due e spesso ospite de "La vita in diretta" su Rai Uno, e Patrizio Oliva, uno dei più importanti pugili italiani, oro olimpico a Mosca nel 1980, a cui andrà il Premio "Il Sognatore - Mimì De Simone", dedicato alla memoria dello scomparso storico direttore e fondatore de Lo Strillo.

Nel corso della serata, condotta dal direttore responsabile AnnaMaria Ghedina e dal vice direttore Antonio D'Addio, ci saranno tanti momenti di spettacolo, gli intermezzi musicali saranno curati da Pepito Sax, Gennaro De Crescenzo, nipote d'arte e dalla padrona di casa, Marianna Mercurio, molto attesa anche la performance del mentalista pluripremiato Luca Volpe. Un ringraziamento va a chi ci ha consentito la serata ovvero Villa Domi con il suo patron Mimmo Contessa, Camicerie Lombardi, Dibi Center Nausicaa di Rossella Giaquinto, la Glemart, la cooperativa dei Fiori e Mercato dei fiori di Ercolano, i gioielli Barra. Prevista la partecipazione di personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, dell'arte e dell'imprenditoria, che hanno già confermato la propria presenza, ma che manteniamo top secret per non rovinare le sorprese.

Sabato 17 marzo 2017, alle ore 20,00, presso Villa Domi - Sala Bianca (via Salita Scudillo, 19/A, Napoli), in una bella serata-evento (ad inviti) si terrà la III° edizione del premio "Il Sognatore", istituito dal giornale Lo Strillo, che gode del patrocinio del Comune di Napoli, che verrà consegnato a 6 personalità che, secondo il parere insindacabile dell'organizzazione, sono dei sognatori, o per il loro percorso di vita, o perché hanno fatto sognare gli altri, o perché hanno realizzato i loro sogni. Il premio consiste in una magica e sognante scultura realizzata dal noto maestro Armando Jossa.