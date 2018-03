Fatti per il Successo Academy & MadeinMama, le foto del casting a Bari

Era stata la stessa Accademia a divulgare la notizia alcuni giorni fa mediante un post condiviso sulla sua pagina Facebook e sul suo profilo Instagram: "Invitiamo tutti i genitori a presentarsi mercoledì 14 Marzo presso lo store di MadeinMama dalle 16:30 alle 18:30 per il casting a porte chiuse (specifichiamo) valido per i soli iscritti in Academy".

Il videoclip racconterà attraverso le immagini e una voce narrante il concept MadeinMama, valorizzando i propri capi indossati per l'occasione dai baby modelli dell'Accademia dell'imprenditore, talent scout ed ex modello barese Miky Falcicchio.

Martina, Karol, Samuele, Gabriele, Mattia, Anna Chiara, Lucia, Hillary, Cristian, Sofia, Adam, Noemi e Lucia (tra i candidati per un ruolo da protagonista) sono solo alcuni tra gli iscritti di Fatti per il Successo Academy, che ieri hanno partecipato al casting.

Per alcuni aspiranti baby modelli si è trattato del primo casting in assoluto. Per altri, che avevano già partecipato ad altri casting nel recente passato, è stata l'occasione per migliorare e apprendere nuove tecniche e metodologie di selezione.

Qui sotto vi proponiamo altre foto del casting che si è tenuto ieri a Bari. A presto con nuovi casting, news e indiscrezioni sull'accademia di Miky Falcicchio!





















Ieri è stata una giornata impegnativa per gli aspiranti babydi. Presso lo store dia Bari si è tenuto un importante e significativo casting rivolto a tutti gli assistiti e iscritti (dagli 0 ai 12 anni) dell'Academy fondata dal 36enne imprenditore, manager e talent scout barese Miky Falcicchio