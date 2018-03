L'imprenditore Sergio Bramini fallito : lo Stato gli porta via tutto

L’ex imprenditore 71enne a cui il Tribunale ha messo all’asta la villa, unica casa di famiglia, doveva essere sfrattato con la forza. Bramini è riuscito ad avere una proroga, ma il suo animo nutre poche speranze, per adesso tutto è rimandato al 16 Aprile :«Ho lavorato una vita per sentirmi trattare come un delinquente».

Lavorare onestamente un'intera vita e vedersi poi portare via la casa dallo Stato, che invece dovrebbe renderti ben 4 milioni. Questa è l'assurda storia di, proprietario di un'azienda chee che è arrivato ad avere un credito milionario con lo Stato, ma adesso è a finito sul lastrico, rischia persino di perdere la casa e finire per strada.