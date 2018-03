Imperia/ madre segregata per 8 anni : Ti taglio la gola e ti appendo al cancello

Violenze che la donna era costretta a subire da quando suo figlio aveva solo 13 anni e che avvenivano anche davanti al padre di quest'ultimo, il quale diceva a sua madre: "Dammi ancora dei soldi, quelli di papa' non mi bastano; se non me li dai ti taglio la gola e ti appendo al cancello".

Unain casa per 8 anni, maltrattata, minacciata e umiliata costretta a subire ogni tipo di violenza fisica e verbale dalE' questo l'atroce scenario che si è trovato davanti la polizia di Imperia che hail giovane sanremese mettendo fine alla tragica vicenda.