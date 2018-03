Milano/ Coppia fidanzati di 22 e 19 anni : Lui picchiato e lei stuprata, preso l'uomo ricercato

L'uomo di 25 anni e di nazionalità colombiana era già noto alle forze dell'ordine e si trova nel carcere di San Vittore, con l'accusa di rapina e violenza sessuale, in attesa di essere interrogato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane coppia si era appartata in auto, quando il malvivente li ha minacciati con un'arma facendosi consegnare denaro e cellulari ma non soddisfatto l'uomo li ha fatti scendere dall'auto e sempre sotto minaccia ha picchiato il giovane e violentato la ragazza per poi fuggire con l'auto dei due.

