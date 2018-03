Matteo Salvini annuncia: Governo con il Pd. Mai e apre all'alleanza con M5s di Luigi Di Maio

Riguardo alle future consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Salvini dichiara: "C'è l'accordo per indicare a Mattarella il mio nome come premier. Entro oggi contatto i partiti, ma io non farò il presidente del senato». Mentre Luigi Di Maio durante un incontro organizzato da Confcommercio a Milano, dice: «La spending review è importante, prima di parlare di superamento del tetto di rapporto tra deficit e pil, andiamo a recuperare i soldi spesi male e investiti male».

Il, Matteo Salvini ha annunciato che non ci sarà mai nessun governo con ile apre invece unadell'intera coalizione di centrodestra con ildi Luigi Di Maio. Ma a tentare di chiudere la strada al M5s è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi che arrivato alla riunione dei gruppi parlamentari azzurri ha dichiarato: "Ho aperto la porta ai 5 Stelle? Sì, per cacciarli". Salvini, invece si è dimostrato più aperto nei confronti di Di Maio, dichiarando di non avere pregiudizi sui ruoli e afferma: "Stiamo lavorando per un governo con un programma di centrodestra che duri 5 anni. Con noi cambieranno le politiche sui migranti, il debito scenderà e il pil salirà al 2,5%. No all'aumento dell'Iva».