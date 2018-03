Tragedia familiare a Giussano : Trovati morti madre, figlia e nipote, ipotesi di omicidio-suicidio

Intervenuti anche i vigili del fuoco per aprire la porta chiusa dall'interno, poi la tragica scoperta dei corpi senza vita nelle stanze. Secondo una prima ricostruzione si tratta di omicidio-suicidio poichè non risultano forzature ne manca alcun oggetto. Sarebbe stato infatti, il 28enne Alessandro Turati, in cura per problemi psichiatrici ad uccidere nel sonno, la mamma e la nonna per poi togliersi la vita. A dare credito a tale ipotesi, non solo la dinamica ma anche alcuni bigliettini lasciati dal 28enne in cui spiega le ragioni di tale gesto.

