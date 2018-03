Milano/ Coppia aggredita : lei stuprata e lui picchiato e rapinato

La coppia di ragazzi è stata minacciata con un coltello, rapinata e la ragazza ha subito violenza dall'aggressore che poi è fuggito a bordo della Fiat Punto della coppia. L'episodio è riportato oggi nelle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica.

