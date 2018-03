Luzzara, il messaggio dei carabinieri agli alunni dopo i seggi : I bambini gli inviano una lettera

I bambini emozionati e sensibili, puri e onesti come ogni bambino, hanno deciso di rispondere a quel messaggio con una lettera inviata questa mattina proprio ai carabinieri, in cui ognuno di loro anche se con qualche errore esprime con una frase il proprio pensiero: “Cari Carabinieri, vogliamo ringraziarvi di averci scritto una lettera. Grazie per averci fatto i complimenti, anche a noi farà piacere diventare amici. Vi promettiamo di impegnarci e studiare tanto”. “Sono molto felice che ci abbiate lasciato un messaggio. Appena l’ho visto ho provato felicità e stupore. Vi ringrazio perché ci proteggete sempre e mi piacerebbe conoscervi. Prometto che continueremo a studiare con impegno”. “Ci avete colti di sorpresa con il messaggio. Spero che avete dormito bene nella nostra classe. Vi prometto che non farò mai male a nessuno. Perché avete scelto di essere carabinieri? Ci vuole molto coraggio!”. “Mi piacerebbe conoscervi per ringraziare che proteggete noi bambini e arrestate i cattivi. P.s.: Vi prometto che mi impegnerò a studiare, ma io sono già bravo!”. “Siete stati molto gentili a scriverci questo pensiero così dolce: non ce l’aspettavamo di ricevere un dono così bello! Ci siamo stupiti. Metteteci sempre in sicurezza”. “Ci avete dato sicurezza e protezione non solo lungo le strade: grazie!”.

All'indomani delleai seggi allestiti in una scuola elementare di Luzzara, un bellissimo messaggio è apparso sulla lavagna di una classe terza per i bambini. Il messaggio è stato scritto dai, i quali ringraziavano per l’accoglienza degli ambienti, colorati dai disegni dei bambini che gli hanno tenuto compagnia durante le votazioni ma non solo, i militari hanno anche invitato i bambini a studiare con impegno e fargli sapere che sono loro amici.