Matteo Salvini litiga coi giornalisti a Strasburgo

Il leader della Lega ha risposto che "chi vuole applaudire è libero di applaudire. C'è tanta gente a sinistra che è nervosa. Lezioni di correttezza non ne prendo. Hanno parlato gli italiani".

Critiche dure deiall'inizio della conferenza stampa del leader della Lega. Strasburgo applaude il politico italiano all'ingresso in sala, ma non appena Salvini ha iniziato a parlare sono partite proteste da parte dei giornalisti, trattandosi di una conferenza stampa e non di un comizio elettorale.