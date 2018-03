Adesso è Ufficiale, il WWDC 2018 sarà dal 4 all' 8 Giugno!

In questo evento atteso da tutti, Apple presenterà il nuovo iOS 12, nuove novità per quanto riguarda macOS, tvOS e watchOS. Non mancheranno sicuramente anche novità Hardware come, l' atteso iPad Pro da 11 pollici, che avrà un design simile a quello dell' iPhone X e monterà un processore A11X, come altra novità possibile, un nuovo MacBook da 13 pollici entry-level.

Arriva una notizia ufficiale per tutti gli appassionati di Apple, il WWDC 2018, si terrà al McEnery Convention Center a San Josè dal 4 all' 8 Giugno. Arriva una bella notizia per tutti gli appassionati Apple, iladesso è ufficiale.