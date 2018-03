Il piccolo Gabriel morto strangolato dalla compagna del padre e ritrovato nel baule dell'auto

L'intero Paese si era mobilitato alla ricerca del piccolo Gabriel, con numerosi appelli dei genitori del piccolo, ai quali anche l'assassina mostrandosi profondamente addolorata, si era associata. Commuovente l'appello della mamma di Gabriel, Patricia Ramirez, che con gran forza ha invitato tutti a fermare la rabbia sui social contro la presunta assassina, nuova compagna del padre del piccolo Gabriel, noto con il soprannome di "Pescaito" (pesciolino): "Vedo molte frasi di rabbia su questa donna. In onore del Pesciolino, chiedo a tutti che nessuno parli di lei, che non appaia su nessun sito. Io e lui non siamo così. Che (quella donna) paghi quello che deve pagare. Ma vorrei che di questo caso rimanessero le buone azioni giunte da ogni parte, che hanno tirato fuori il buono dalle persone". Oggi, Patricia durante un'intervista ha dichiarato di aver sempre sospettato della donna ma di aver taciuto per non ostacolare le indagini, inoltre ha fatto sapere che resterà accanto all'ex marito, il quale sta soffrendo tantissimo.





A portare gli agenti all'amara scoperta del corpicino senza vita di Gabriel è stata proprio la sua assassina che si era presentata alla polizia con una camicia del piccolo Gabriel, sostenendo di averla trovata durante le ricerche.

La tragica vicenda del piccoloil bambino di 8 anni scomparso 12 giorni fa ad Almeria ine ritrovato cadavere nel bagagliaio dell'auto della compagna 43enne del padre,, ha scosso non solo la Spagna ma anche tutto il mondo, tanto che il web si è scatenato contro colei che è ritenuta la presunta assassina. L'effettuata oggi sul corpicino del piccolo Gabriel ha rivelato la morte per strangolamento avvenuta il giorno stesso della scomparsa. Contro questo mostro di donna, Ana Julia Quezada, vi sono prove schiaccianti, costei infatti, è stata fotografata dagli agenti che ne controllavano i movimenti, ieri, mentre toglieva il corpo da un pozzo nel quale era rimasto nascosto per trasportarlo in un altro nascondiglio nel cofano dell'auto.