Isola dei Famosi : L' incontro tra Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio

Durante la diretta dell'ultima puntata da l’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi si collega con la Palapa e inganna la naufraga Alessia Mancini che dovrebbe superare una prova per raddoppiare la razione di riso settimanale per i naufraghi. La Mancini accetta ma non sa che ad attenderla su una barca ci sia il marito Flavio Montrucchio.



Alessia Mancini scoppia subito in lacrime mentre l’attore con un megafono le fa una bellissima dichiarazione. "Penso che sei la più bella, sei la mamma più brava del mondo non cambierei niente di te, neanche i tuoi difetti, perché sei esattamente come ti ho conosciuto 15 anni fa"... La coppia si abbraccia in acqua e si bacia con passione. il 42enne Flavio Montrucchio è un attore e conduttore televisivo italiano, dall'ottobre 2003 è sposato con Alessia Mancini, con la quale ha avuto due figli - Mya e il piccolo Orlando. Nel 2001 partecipò alla seconda edizione del reality show Grande Fratello.