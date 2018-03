Morto Oskar Groening, il contabile di Auschwitz : Collaborò all'uccisione di 300mila persone

Inoltre, Groening aveva richiesto di essere graziato, ma anche questa richiesta fu respinta, durante il processo chiese anche scusa al popolo ebraico ma sia la corte superiore regionale che la Corte Costituzionale ritennero che nonostante l'età avanzata dell'ex ufficiale, egli era in grado di scontare la pena. Ricordiamo che il compito di Groening era, di sequestrare e contabilizzare il denaro sottratto agli internati che poi venivano uccisi o utilizzati come manodopera schiava, e di spedirlo ai suoi superiori a Berlino. Nei campi di concentramento morirono milioni di persone innocenti, una vera e propria strage di uomini, donne e bambini.

Morto a 94 anni, soprannominato "". Groening,, fu condannato nel 2015 a 4 anni di carcere per aver contribuito all'nazista, i suoi legali avevano fatto ricorso per motivi di salute, ma la Corte federale aveva respinto tale richiesta ritenendo l'ex ufficiale perfettamente in grado di sostenere la pena.