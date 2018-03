Lutto nel mondo del giornalismo, morto Luigi Necco : Storico volto di 90° minuto ai tempi di Maradona

Tantissimi i messaggi di cordoglio, il giornalista Rai, Antonello Perillo del Tgr Campania, annunciando la sua scomparsa, lo ricorda così in un tweet: "Addio al grande Luigi #Necco. Per sempre nel cuore della famiglia #Rai e di milioni di telespettatori che non lo dimenticheranno mai".

Lutto nel mondo del giornalismo,, il telecronista sportivo e volto storico dinegli anni degli scudetti del Napoli di Maradona, è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli a causa di una grave insufficienza respiratoria. Necco, nato a Napoli nel 1934 avrebbe compiuto 84 anni nel mese di maggio.