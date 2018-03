Mafia/ Clan Vita e Salemi | Matteo Messina Denaro : 12 arresti

Le indagini hanno consentito di individuare i capi dei due clan e di scoprire gregari ed estorsori delle cosche, le persone arrestate sarebbero riusciti attraverso società di fatto riconducibili all'organizzazione mafiosa ma fittiziamente intestate a terzi, a realizzare notevoli investimenti in colture innovative per la produzione di legname e in attività di ristorazione.





Tra le persone finite in manette anche Vito Nicastri, imprenditore trapanese soprannominato il "re dell'eolico", il "signore del vento", perché tra i primi in Sicilia a puntare sulle energie pulite.