Milano : Clochard muore in strada e poi sepolto in un sacco nero

La denuncia in una lettera al sindaco di Milano inviata dalla moglie del clochard 47enne ritrovato morto in via Vittor Pisani la mattina del 27 febbraio - l'uomo è stato messo in sacco senza la possibilità di essere vestito prima del funerale con gli abiti portati dalla sua famiglia. L'ex chef Massimiliano Rovelli aveva lavorato in passato come cuoco in ristoranti ed alberghi, prima di cadere in depressione e perdere il lavoro, da metà 2017 dormiva in strada, rifiutando sia l’aiuto dell’ex moglie sia quello dei centri di accoglienza pubblici.