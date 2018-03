Nepal/ Bombardier Dash Q-400 si schianta su un campo da calcio : A bordo 71 passeggeri

Il portavoce dello scalo nepalese, Prem Nath Thakur ha detto che "stiamo cercando di estinguere l'incendio e soccorrere i passeggeri, finora sono stati portati all'ospedale 20 feriti, mentre la polizia e l'esercito stanno cercando di tagliare in due l'aereo per salvare gli altri". Per permettere ai soccorsi di lavorare le operazioni di volo nell'aeroporto sono state tutte sospese, nel frattempo, secondo i primi accertamenti risulta che l'aereo avrebbe perso velocità nella fase di atterraggio, sbandando nell'impatto con il suolo e uscendo di pista per poi schiantarsi in un campo di calcio ma non si conoscono al momento le cause.

Un, aereo passeggeri del, si è schiantato in un campo da calcio a, in Nepal durante la manovra di discesa all'aeroporto. Sull'aereo vi eranomentre le vittime sarebbero 50, sul posto operano i medici e soccorsi che secondo quanto riferito dalla tv hanno estratto 20 cadaveri dal relitto.