Vaccini : Da oggi per bimbi non in regola stop frequenza

Walter Ricciardi - presidente dell'Istituto superiore di sanità - sottolinea l'improrogabilità del termine del 10 marzo per la presentazione della documentazione richiesta e che da oggi i presidi che hanno già le informazioni relative ai bambini non in regola con le vaccinazioni potranno convocare le famiglie o trasmettere loro una comunicazione scritta. In pratica i bambini di asili nido e scuole materne che non sono stati vaccinati e che non sono in lista d'attesa per esserlo non potranno entrare finché la loro situazione non sarà regolarizzata.





Dove l'anagrafe vaccinale ancora non c'è è invece la scuola a dover raccogliere la documentazione dalle famiglie e questo potrebbe richiedere tempi più lunghi.

Da oggi lunedì 12 marzo l'ingresso neglie nellepotrebbe non essere assicurato a tutti i bambini, i genitori sprovvisti dellao ancora non forniti della prenotazione in unarischiano di veder negare l'entrata ai propri figli. Lo ha precisato il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, dopo la scadenza del termine - lo scorso 10 marzo - per la presentazione dei documenti.