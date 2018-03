New York/ elicottero con turisti cade nell'East River : 2 morti e 3 feriti

L'elicottero appartiene al gruppo turistico Liberty, l'incidente è avvenuto poco dopo le 19 locali e alcuni testimoni oculari, che hanno postato foto e video sui social media, hanno riferito di aver visto un elicottero rosso abbassarsi velocemente verso il bacino d'acqua schiantandosi e inabissandosi, dopo un incendio nella parte posteriore. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente.

Unè caduto nelle acque dell'East River a New York, la polizia avrebbe fornito il bilancio ufficiale dell'incidente:all'ospedale in gravi condizioni -ferito in modo non grave anche il pilota. Poco primaaveva riferito che erano morte 5 delle sei persone a bordo e si era salvato solo il pilota.