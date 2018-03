Taranto/ 83enne Mario D'amato trovato morto nella sua casa : Muratore 27enne confessa l'omicidio

Casone ha dichiarato che Mario D'Amato lo avrebbe colpito con il bastone, per reazione il giovane gli avrebbe stretto le mani intorno al collo fino a strangolarlo come accertato anche dagli esami sul cadavere che confermerebbero la morte dell'83enne per soffocamento. Il 27enne è stato condotto in carcere in attesa di giudizio. Dall'esame del cadavere sono emersi i segni di strangolamento, dinamica risultata coerente con quanto riferito da Casone, conoscente della vittima. Il 27enne, alla presenza del suo legale, ha confermato la confessione al pubblico ministero, che ha firmato il provvedimento di fermo.

Mario D'Amato, di 83 anni,, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di domenica, nell'appartamento in cui viveva sito al quarto piano di. Il suo omicida però, si èpresso il comando provinciale dei carabinieri. Si tratta di un giovane muratore 27enne,, il quale ha riferito che la sera precedente aveva litigato con l'anziano per una piccola somma di denaro e per tale motivo lo ha ucciso.