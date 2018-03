Lega/ morta ex sindaco Rosy Guarnieri : era appena stata eletta alla Camera

Rosy Guarnieri lascia un marito e due figlie e il ricordo di una lunga carriera politica ad Albenga, la 66enne era siciliana di Villalba, in provincia di Caltanissetta. Nel 2010 venne eletta primo cittadino di Albenga risultando la prima donna sindaco della città e prima eletta con il Carroccio, per la cui militanza le era stato dato il soprannome di "zarina verde".





L'ex sindaco di Albenga e neoeletta alla Camera della Legaè morta a 66 anni all'ospedale di Pietra Ligure, era nota per il suo carattere deciso e determinato, apprezzata da tutti per la sua tenacia ma anche per il suo fair play politico. "", ha detto il leader della