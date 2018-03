Inter-Napoli Live : Dove vedere in streaming e in diretta TV

Probabili formazioni di Inter-Napoli

Inter (4-2-3-1) Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi

Napoli (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

La Partita sarà trasmessa in diretta TV. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky, inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv