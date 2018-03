Omicidio Loris Nicolasi e Anna Maria Niola : il killer incastrato dal cellulare

L'uomo sarebbe l'autore di alcuni colpi violenti ai danni di pensionati, con il cui denaro si sarebbe pagato le dosi di droga. I carabinieri sono arrivati sino a lui dalle tracce lasciate nel casale dei Nicolasi, a partire dalle celle telefoniche che il giorno del delitto hanno agganciato il cellulare di Papa nella zona di Cison.





Ai militari l'uomo avrebbe negato ogni addebito: «Quel giorno non ero a Rolle - avrebbe detto - non li ho uccisi io». Non trova conferme al momento la notizia, diffusa subito dopo l'arresto, che Papa, al quale il pm contesta l'accusa di omicidio volontario aggravato plurimo e violazione di domicilio, conoscesse bene l'abitazione della coppia avendovi lavorato come muratore.

Il 35enneè l'uomo di Refrontolo fermato per l'omicidio a Rolle didel 72ennee della moglie 69enneun uomo di cui gli anziani del paese avevano paura.