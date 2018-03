Barbara Bouchet vice con 511 euro di pensione? È una fake news

Alessandro Borghese: "Povero Alessandro, gli dicono 'come fai tu che guadagni bene e non aiuti la tua povera mamma'. Ma abbiate pazienza, se avessi bisogno Alessandro e la sua famiglia sarebbero i primi a darmi una mano, ma per fortuna io lavoro - ha concluso l'attrice - lavoro anche tanto, amo il mio lavoro e quindi continuo a lavorare finchè posso". L'attrice 73enne ha anche difeso il figlio, lo chef televisivo: "Povero Alessandro, gli dicono 'come fai tu che guadagni bene e non aiuti la tua povera mamma'. Ma abbiate pazienza, se avessi bisogno Alessandro e la sua famiglia sarebbero i primi a darmi una mano, ma per fortuna io lavoro - ha concluso l'attrice - lavoro anche tanto, amo il mio lavoro e quindi continuo a lavorare finchè posso".

L'attriceintervistata dasu Rai1, parla della suaper smentire quanto riportato nei giorni scorsi da molte testate giornalistiche : "Sono stata intervistata per "Metti la nonna nel freezer" e la giornalista ha detto quello che mi hai detto tu adesso... ho detto si, è così, 511 euro. La giornalista non ha scritto la domanda e ha scritto un’altra risposta, ha scritto che io vivo con 511 euro, che devo ancora lavorare perché percepisco solo 511 euro. Questo non l’ho detto e non lo direi mai, non è nel mio carattere lamentarmi quando ci sono tante persone che veramente vivono di questo".