Spagna/ Trovato il cadavere del piccolo Gabriel Cruz : era nell'auto della compagna del padre

Il corpo senza vita del bilmbo è stato trovato dalla guardia civil questa mattina nel baule dell'auto guidata dalla compagna del padre di Gabriel, una donna di origini dominicane che è stata arrestata. I genitori di Gabriel sono separati e il padre ha da tempo una relazione con la 35enne Ana Julia Quezada - che in questi giorni ha anche partecipato alle ricerche dopo che il bimbo, è scomparso nel nulla il 27 febbraio. Quando la donna è stata fermata era una settantina di chilometri dalla località della sparizione del bambino, ha urlato «non sono stata io, voglio bene a Gabriel, non ho preso l'auto questa mattina».





Adesso bisogna capire se la donna ha ucciso il bambino o se è solo una complice, ma secondo gli investigatori l'ipotesi più probabile è che Ana Julia abbia agito da sola.