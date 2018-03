Torino : figlio uccide la madre e poi si spara ... ho un tumore

Come spiegato in una lettere di scuse trovata dai carabinieri, l'anziano aveva scoperto da poco di avere un tumore al pancreas - questo avrebbe portato l'omicida al folle gesto - l'arma del delitto era legalmente detenuta in casa.In casa i carabinieri hanno trovato anche la documentazione relativa alla pistola, che era stata regolarizzata al commissariato di Rivoli nel 2015.

A Rivoli uncon una pistola lai e poi si è suicidato. Madre e figlio vivevano insieme e prima di compiere il folle gesto l'uomo ha chiamato il 112 dando l'allarme.