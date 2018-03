Verona Chievo Diretta Live : Dove vedere in Tv e Streaming oggi sabato 10 marzo 2018

Stasera si gioca il derby Verona Chievo allo stadio Marcantonio Bentegodi, partita che vale molto e che potrebbe allontanare o avvicinare alla retrocessione in Serie B una delle due squadre di Verona. La prtita si giocherà alle 20.45, anticipo del sabato della 28ª giornata di Serie A. L’Hellas ha fatto sapere che, per la gara di stasera, sono esauriti i biglietti dei settori Curva Sud e Poltrone Est. Restano a disposizione i tagliandi per le altre zone del Bentegodi.





L’ultimo derby si è giocato a ottobre nel girone di andata e lo ha vinto il Chievo per 3-2 con i gol di Roberto Inglese e Sergio Pellissier. È uno scontro diretto che potrebbe allontanare il Chievo dalle ultime tre posizioni o portare l’Hellas a ridosso della Spal, quartultima in classifica.





Le probabili formazioni di Hellas-Chievo Hellas (4-4-2) Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Verde, Buchel, Calvano, Matos; Kean, Petkovic. Chievo (4-3-2-1) Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giacherini; Inglese