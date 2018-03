Estrazioni Lotto 10eLotto e Superenalotto di oggi sabato 10 marzo : i numeri vincenti

Ledeldi oggi, sabato. Dalle ore 20 tutti i numeri vincenti e la combinazione del. Ilè salito a 111 milioni e 500 mila euro. L'ultima estrazione del Lotto conferma ilsulla ruota dicome primo tra i ritardatari, non venendo estratto dal 3 giugno 2017. Segue al secondo posto l'sulla ruota diche non viene estratto dal 4 luglio 2017. Qui su lottomaticaitalia si possono consultare tutti i numeri usciti al Lotto negli ultimi due mesi e controllare i numeri dell'. Verifica - qui su Sisal.it - le estrazioni del, controlla i risultati del concorso di oggi e scopri le sestine vincenti dall'archivio di gioco. Per riscuotere una vincita hai 60 giorni di tempo dalla pubblicazione dei numeri nel Bollettino Ufficiale che trovi affisso in ricevitoria. I 20 numeri del 10eLotto sono legati al, per comporre la serie vengono considerati i primi numeri estratti o, se ci sono duplicati, i successivi estratti di ciascuna ruota, Nazionale esclusa. Verifica sempre la fonte ufficiale della Lottomatica, oppure verifica se il tuo scontrino del Lotto è vincente.